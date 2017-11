Lapsevanemaks olemine ei ole sugugi lihtne ülesanne. Eriti raskeks võib see muutuda ajal, mis suhte partneriga on läbi saamas. Lahutus, muutunud elukorraldus - see kõik mõjutab vanemaid ja lapsi. Kuidas saada hakkama?

Kui suhe on läbi ja vanemad otsustavad lahutada, siis sageli tekitab see ärevust ja stressi ka lastes, kirjutab Your Tango.

Kõige olulisem on endale meenutada, et sinu laps ei lahuta end vanemast, vaid tema vanemad on otsustanud suhte omavahel lõpetada.