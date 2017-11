Detsembris saab näha, kuidas seni eelkõige džässlauljana tuntud Kadri Voorand esitab maailmakuulsa poplaulja Adele’i hitte.

Voorand tunnistas, et tema esmane vastus kõnealusele pakkumisele oli eitav. „Esialgne reaktsioon oli, et ei jõua – mul on muud asjad. Ma polnud Adele’i eriti kuulanud. Seepärast oli mu esimene vastus, et ma ei hakka vist tegema seda projekti,“ rääkis Voorand saates „Ringvaade“.

Siiski otsustas lauljatar Adele’i loominguga põhjalikumalt tutvuda. „Mõtlesin, et laen ikka need plaadid alla, kuulaks läbi – see on ikka häbiasi, et ma ei tea ju tegelikult. Hakkasin kuulama ja mulle hakkas õudselt meeldima. Siis ma kirjutasin vastu, et okei, teeme ära!“ muigas ta. Voorand sõnas, et avastas sarnasusi enda ja Adele’i loomingu vahel. „Kui ma Adele’i hakkasin kuulama, siis mõtlesin, et issand – see lugu kõlab natuke nagu minu viimane lugu. See on nagu märk, et peaksin võtma, kogu selle asja endast läbi laskma ja vaatama, mis juhtub,“ sõnas ta.

Adele’i muusika puhul meeldib Kadrile eelkõige siiras emotsionaalsus. „See sõnum on tema enda oma, mis pole popmaastikul üldse nii tavaline. Väga palju on konstrueeritud hitte – tema hitid pole sellised. Seepärast mulle Adele meeldib,“ lausus Voorand.