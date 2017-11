Naine võib olla väga flirtiv, kuid siiski eelistada, et mees teda sel esimesel korral ei suudleks, kirjutab Your Tango.

Hoolimata meeste ootustest, siis enamasti ei lõppe esimene kohting naisega voodis. See on meie ettekujutustesse jäänud kehvadest armastusfilmidest. Kuidas mõista, kui kaugele on naine esimesel korral valmis minema...

Need on kolm märki, mida jälgida tasuks!

1. Ta jagab sulle peeneid vihjeid

Juba pisikesi tüdrukuid õpetatakse, et tüdrukud peavad alati olema viisakad ja viksid. Nii juhtubki, et neidude ja naistena ei taha nad kellegi tundeid riivata, mistõttu ei ütle nad otse, mida soovivad. Pigem saadavad nad nö signaale ja suhtlevad alltekstide kaudu, mis võivad meeste jaoks raskesti mõistetavad olla.

Selle asemel, et esimesel kohtumisel öelda, et ta ei tunne end veel mugavalt, et sinuga suudelda - naine võib end segaselt väljendada. Kasutades fraase, et ta ei ole selline naine nagu mees arvab. Või üritab ta olukorrast flirdiga end välja vingerdada.

Mees peaks õppima kuulama, mida naine ütleb ja mõtleb. Kui tekib kahtlus, siis peaks alati võtma seda eitava vastusena.

2. Ta annab märku oma kehakeelega

Kõige ilmekam ei on see, kui naine tõmbub mehest eemale.

Kui naine nõjatub mehele, siis on vastus võibolla. Ristatud käed viitab kinnisusele ja sellele, et hetkel pole suudluseks sugugi õige hetk. Kui naise keha ei ole suunatud mehe poole, siis ei tasu samuti naist rabama minna.

Kui naine jälle pidevalt otsib füüsilist lähedust ja toetab vastu meest, siis tunneb ta end mugavalt oma isikliku ruumi jagamisel. Kui see jätkub, siis võib ta valmis olla ka suudluseks.

3. Ta flirdib sinuga oma mugavustsoonini

Kas ta tõesti flirdib sinuga? Või pritab ta lihtsalt mehe kohta rohkem infot teada saada? Unustada ei saa asjaolu, et paljud naised ei ole valmis esimesel kohtumisel end mehele lubama.

Hoolimata asjaolust, et mees võib olla huvitav ja kobe tükk - naine vajab aega, et teda paremini tundma õppida. Alles siis lubab ta endale vabadust ja rohkem tegusid. Kui naise flirtimine on pigem verbaalne, siis peaks ka mees samal lainel püsima. Kui füüsiline, siis võib riskida.