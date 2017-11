Your Tango soovitab 17 intiimset küsimust, mis aitavad sul meest paremini tundma õppida.

Suhte arenedes tahame oma kaaslaste kohta kõike teada. Selleks peaks tekkima mõnus ja vaba õhkkond, et üksteiselt küsida ja vastuseid saada. Samuti tuleb olla piisavalt julge, et küsida ka neid isiklikke asju, mis teie suhet ehk mõjutada võiksid.

Tegelikult tahad teada, et milline suhe mehel vanematega oli ja on.

2. Mida sa oma elus kõige enam kahetsed?

3. Mis on kõige hiljutisem asi, mis sind mõjutas/erutas?

See ei pea olema seksuaalne! Äkki oli selleks mingi kindel lugu, kunstiteos või midagi muud, mis teda inspireeris.

4. Mis tundeid see sinu tekitab? Uuri mingi hiljutise sündmuse kohta.

5. Mis on kõige hullem asi, mida sa lapsena tegid?

6. Mida ma võin sulle poest/apteegist/köögist tuua?

Sa saad palju infot selle kohta, kuidas su kaaslane sinult midagi palub. Kuidas ta pakkumise vastu võtab.

7. Oled sa kunagi midagi paranormaalset näinud?

Kas ta usub või mitte, mida ta usub.

8. Kus sa seda õppisid?

Kui su kutt on milleski väga osav, siis küsi talt, et kus ta õppis. Tunne huvi, kuidas ta nii heaks sai.

9. Kas sa õpetaksid ka mind...

Kui mees on milleski osav, siis lase tal endale midagi õpetada. See loob lähedust, kuid on ka väga seksikas!

10. Milline raamat/film/muusika/mäng sulle üldse ei meeldi?

Lihtne on küsida ja rääkida asjadest, mida me armastame. Hoopis teine lugu on asjadega, mis meile ei meeldi.

11. Mis on kõige hullem töö, mida oled pidandu tegema?

12. Kas oled kunagi kaotanud kellegi, kes oli sulle väga tähtis?

13. Mulle meeldib su tätoveering/pluus/kott.. Kust sa selle said?

Anna talle võimalus rääkida ja väljendada. Võid tema kohta ootamatult palju infot saada. Miks tal on tätoveering või just see raamat riiulis?!

14. Miks te eksiga enam ei suhlte? Miks te lahku läksite?

See küsimus peab tulema hetkel, mil olete teineteisele juba end natuke avanud.

15. Kas sul on lemmikloomi? Aga lapsena?

Kuidas ta suhtub loomadesse, teiste eest hoolitsemisse.

16. Mis on kõige imelisem asi, milles oled viimastel aastatel osalenud?

Hoolimata sellest, et pead end ta elus kõige imelisemaks - sa tahad ju meest tundma õppida. Ka seda, mis ta siiani on teinud ja kogenud.

17. Mis on kõige hullem vigastus, mis sul on olnud?