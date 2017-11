Surmavalt haige USA poiss teab, et ta ei ela jõuludeni, et seda tähtaega oma perega tähistada. Seetõttu tulidki jõulud tema juurde varem...

9-aastane poiss pidas perega jõulud kuu aega varem, sest tal on haigus nimega neuroblastoom, kirjutab The Sun. Tegu on närvisüsteemi kasvajaga.

Jacob Thompsoni haigus on nii tõsine, et talle on jäänud elada ainult kuu. Varaja peetud jõuludel ei osalenud ainult Jacobi pere. Poisi vanemad palusid inimestel tervest maailmast saata oma haigele lapsele sooje soove ja postkaarte.