Loodusfotograaf Remo Savisaar pälvis esikoha mainekal „Nature Photographer of the Year“ fotokonkursil maastikufotograafia kategoorias.

„Alati see suur töö tähendab ka suurt õnne. Mul on olnud õnne,“ rääkis fotograaf intervjuus „Ringvaatele“. Võidupilt nimega „Suveöö“ on jäädvustatud möödunud suvel.

„Kui me räägime sellest pildist, et kuidas see üldse sündis – eelmise suve juunikuus sai mindud briti kolleegi, professionaaliga, rappa. Me ei läinud sinna hommikuks, vaid juba õhtul, sest me teadsime, et aeg on lühike,“ sõnas Savisaar. Ta lisas, et foto on jäädvustatud kell 02.00 hommikul. „Enne seda pilti silmasin, et millegi pärast oli mu fotokotile midagi valget tekkinud. Ma mõtlesin, et mis see on – kas lapsed on ajanud natuke piima peale? See oli jää. Inglane polnud selleks temperatuuriks üldse valmis, ta tuli ju meie suve nautima,“ rääkis ta.

Savisaar sõnas, et looduse vaatemäng oli võimas. „Mis minu jaoks selle pildi tegi, oli see külm esiplaan, külm hingus ja soe taevas. Pilt on tehtud kaks tundi enne päikesetõusu. Valgus koguaeg muutus - see oli väga vinge,“ lisas ta.

Nagu eelnevalt mainitud, viibis Remo Savisaar pildistamise hetkel koos briti profifotograafiga. Miks tema kolleeg säärast supertabamust ei saanud? Remo rääkis, et tema briti kolleegil oli niivõrd külm, et ta otsustas sel hetkel hoopis magamiskotti pugeda. „Selle hetke, mis pildil näha on, ta sõnaotseses mõttes magas maha,“ sõnas ta.