Tartu ja ka lähivaldade lahkunute viimsele puhkepaigale Tuigo kalmistul viib tee, mida pole kahekümne aasta jooksul suudetud asfalteerida. „Sellest, et Tuigole viiva ligi kahe kilomeetri pikkuse kruusatee peaks asfalteerima, on räägitud juba vähemalt kümme aastat, kuid siiani tuleb leinajatel kalmistule sõita nõnda, et teeauke läbides klõbisevad hambad nii elavatel kui ka surnutel,“ on Tartu lähistel elav matuseline pahane.

Kui tegu oleks väikese külasurnuaiaga, siis tõenäoliselt ei kurdaks keegi mõne teeaugu üle, kuid kakskümmend kolm aastat tagasi rajati Tuigo kalmistu eelkõige seetõttu, et vähendada platsipuudust suure Tartu linna surnuaedadel. Selle aja jooksul on Tuigole maetud juba umbes poolteist tuhat lahkunut.

Lauluraamat kirstu põhjas

Õhtulehega ühendust võtnud Lembitu sõnul käis ta tuttava matustel ja seal juhtus aukliku kalmistutee tõttu piinlik vahejuhtum. „Kui hauaplatsile jõudsime ja kirst lahti tehti, siis oli kadunukene kirstus külili ja lauluraamat oli kõhu pealt kirstu põhja sattunud. Leinajatel on niigi raske ja selline asi lisab valu veelgi,“ kurdab mees.