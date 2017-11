Seekordne kohtulik uurimine on osa 2014. aasta jaanuaris maanteeameti kuriteoteate põhjal alustatud kriminaalmenetlusest, milles neli maanteeameti endist eksamineerijat mõisteti tänavu jaanuaris süüdi korduvas altkäemaksu võtmises ja kaks sõiduõpetajat altkäemaksu vahendamises. 19 kahtlusaluse suhtes lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse otstarbekuse kaalutlusel. Kohus nelja viimase süüdistatava üle selles mahukas kriminaalasjas algaski sel nädalal.

Maanteeameti Mustamäe büroo juba karistada saanud endiste ametnike ja nendega seotud sõiduõpetajate süü seisnes lühidalt öeldes 2014. ja 2015. aastal sõidueksamil leebemat kohtlemist lootnud õpilastelt altkäemaksu võtmises ja vahendamises. Altkäemaksusummad kõikusid 150–200 euro juures, millest vahendajad süüdistuse järgi said endale 100–160 eurot.

„Eestis oleme paraku sunnitud tõdema, et juhiluba ja altkäemaks käivad tihtilugu käsikäes,“ alustab ringkonnaprokurör Kristiina Savtšenkova oma etteastet. „Sirvides vanu ajalehti, leiame läbi aastate teateid selle kohta, et ühes või teises Eesti piirkonnas on juhiloa saamiseks kasutatud altkäemaksuskeemi.“

Savtšenko meenutab kõlavamaid kohtulugusid Pärnus ja Haapsalus. Pärnus sai altkäemaksu abil juhiloa üle viiekümne inimese, Haapsalus suudeti uurimisel tõestada paarkümmend ebaseaduslikult juhiloa saanud inimest.

Prokuröri sõnul ei erine äsja alanud kohtuasi oluliselt varasematest. Siiski peab ta vajalikuks meenutada kogu maanteeameti Mustamäe bürooga seotud kohtulugu, sest see puudutab otseselt ka viimast nelja süüdistatavat.

„Maanteeameti kuriteoteates, mille sai politsei 2014. aasta jaanuaris, ei kirjeldata mitte üksikjuhtumit, vaid seda, et maanteeameti Tallinna büroos on taas toimimas suur altkäemaksuskeem,“ jätkab Savtšenko. „Selle asja viimased killud on täna jõudnud siia kohtusaali.“

200eurone tikutoos

2014. aastal sai politsei prokuröri sõnul teada ,,et Anastassia-nimeline neiu otsib võimalust, kuidas sõidueksam kindla peale läbida“. Infot kontrolliti ja selgus, et teade on usaldusväärne. Politsei jätkas tõendite kogumist jälitamistoimingutega.

Nii kasvaski välja üks nüüd kohtusse jõudnud süüdistuse episoodidest, milles süüdistus on esitatud Meelis Vaarmetsale, kes väidetavalt vahendas pistist maanteeameti büroo töötajale. See juhtum näitas prokuröri sõnul veel kord, et altkäemaksu ehk 2014. aasta suvel kehtinud seaduse järgi pistise vahendamisega on seotud sõiduõpetajad.

Kuritegeliku skeemi täpsem lahtiharutamine algas aga tänavu jaanuaris 14 altkäemaksuepisoodis süüdi mõistetud sõiduõpetaja Anatoli Kirienko tegevuse kohta laekunud infost. Kuigi nüüd on Kirienko kohtusse kutsutud vaid tunnistajana, on tema aastatetaguste pattudega süüdistuse järgi seotud praegused kohtualused Andrei Jepihhin ja endine staažikas eksamineerija Riho Lepik. Peale Kirienko oodatakse tunnistajatena kohtusse teisigi jaanuaris süüdi mõistetud inimesi.

21. augusti 2015 õnnestus politseil jälitustoiminguga fikseerida, kuidas sõiduõpetaja andis käepigistust teeseldes endisele eksamineerijale Malle Mardistele raha. Selle juhtumiga seoses on altkäemaksu andmise süüdistus esitatud Eldar Abdullajevile, kes soovis kergendada oma tütre sõidueksamiga seotud vaeva ja tagada talle hea tulemus.

Kohtulike tõendite esitamise käigus refereerib prokurör ka 2013. aasta detsembris aset leidnud juhtumit, millest hiljem sai maanteeameti esitatud kuriteoteate oluline osa. Maanteeameti eksamineerija Maidu juurde tuli enne sõidueksamit sõiduõpetaja, kes palus tal oma närvilise, juba kuuendat korda eksamitulle mineva õpilase Irina suhtes heatahtlikkust ilmutada.

Pärast edukalt sooritatud eksamit surus sõiduõpetaja Maidule pihku tikutoosi, kuhu, nagu hiljem selgus, oli peidetud neli kokkuvolditud 50eurost rahatähte. Mait kandis soovimatust meeleheast kohe ette oma ülemusele.