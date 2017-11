Rahvusringhäälingu uudisteportaali esmaspäevases otsesaates „Suud puhtaks“ osalenud päästetöötajad tõdesid, et on inimesi, kes ei oska ohte hinnata ning kelle vastu aitab ainult karm sõna või lausa trahv.

„Osasid inimesi mõjutab paraku vaid representatiivne lause,“ ütles Lilleküla komando rühmapealik Gert Teder. Ta lisas, et on neid, kes on suitsuanduri maha müünud, et omale joomiseks pudeli odavat odekolonni osta, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Tederi sõnul on teatud seltskond inimestest, kes ei hooli endast, ega allu suunistele. „Paratamatult üritame nendeni oma sõnumit jõuga viia, aga seda võetakse ka invasioonina. Lihtne on nendega asju ajada, kes ise tunnevad ohutuse vastu huvi.“