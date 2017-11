Sel korral muudeti põhjalikult Eesti Laulu poolfinalistide selgitamise süsteemi, kus žürii häältega pääses edasi vaid 15 võistlejat, Eesti Laulu toimetus valis aga viis edasipääsejat.

"Kui nemad olid ära teinud esimese valiku, siis Eesti Laulu toimetus lükkas veel mõned laulud sisse. Siin on hästi palju häid laule, mis on raadiokõrvaga valitud ja päris palju toredat esinemispotentsiaali, mis on telepilguga valitud," selgitas peaprodutsent Mart Normet, miks sel korral kaks erinevat žüriid laule valis, vahendas ERR-i uudisteportaal Raadio 2 hommikuprogrammi.

Seda, millised viis lugu said edasi toimetuse häältega, Normet ei avalda. "See teadmine läheb minuga hauda," ütles Normet.