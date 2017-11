Tutvumisportaali Gaydar looja Henry Badenhorst kukkus end surnuks.

51aastane Badenhorst kukkus laupäeval alla tornmajast oma kodumaal Lõuna-Aafrikas, kinnitasid ta lähedased sõbrad väljaandele BuzzFeed. Kahtlustatakse, et Badenhorst tegi enesetapu, kirjutas towleroad.com.

Badenhorst suri kümmekond aastat pärast tema partneri ja Gaydari kaasasutaja Gary Frischi surma Londonis. Badenhorst ja Frisch asutasid 1999. aastal Gaydari, millest sai maailma ulatuslikumaid kohtinguportaale homo- ja biseksuaalsete meeste jaoks. Portaali loomist ajendas nende sõbra ütelus, et ta on liiga hõivatud, et partnerit leida. Portaal oli sedavõrd menukas, et nende asutajad avasid ka raadiojaama.