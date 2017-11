Neljapäeval suri 57 aasta vanuses Ameerika rokkar Chuck Mosley (pildil), kes laulis ansambli Faith No More kahel esimesel albumil.

1988. aastal asendus Mosley Mike Pattoniga, kes rokkis bändis selle hiilgeaegadel. Ent Faith No More ei unustanud kauast solisti ka pärast laialiminekut ja uuesti kokkutulekut. Enne surma jõudis Mosley oma vana ansambli ridades mitu korda üles astuda.

Rolling Stonesi teatel seisab omaste avalduses, et Mosley oli suutnud pikalt kaine püsida, ent jäi lõpuks sõltuvusele alla. Liigutava järelehüüde on avaldanud ka Faith No More.