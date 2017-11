USA staaride pihta sajab juba nii palju süüdistusi seksuaalses ahistamises, et Los Angelese politsei on nende uurimiseks asutanud eriüksuse. New York Times kinnitas ammuseid kuuldusi, et tippkoomik Louis C.K. onaneerib pahaaimamatute naiste ees. Rida ränki süüdistusi on tabanud ka Vladimir Putini sõpra Steven Seagalit. Ka USA kõmuleht National Enquirer lõhkas pommi: Hollywoodi superstaar Charlie Sheen olevat 1986. aastal olnud seksuaalvahekorras alaealise poisiga.

Autobiograafilisest telesarjast „Louie“ ja eneseiroonilistest püstijalaetteastetest tuntud Louis C.K (50, õige nimi Louis Székely) kirjeldab tihtipeale laval oma seksuaalseid äpardusi ja onaneerimistungi. USA komöödiaringkondades on aastaid käinud jutud, et kahe tütre isa rahuldab end naiskolleegide ees. Sel neljapäeval avaldas New York Times lõpuks artikli, milles koomikud Dana Min Goodman, Julia Wolov, Abby Schachner ja anonüümsust eelistav ohver kirjeldasid, kuidas Louis oli onaneerinud kas otse nende silme all või siis nendega telefonis rääkides. Koomik Rebecca Corry kirjeldas, kuidas C. K. oli teinud lausa ettepaneku end tema ees rahuldada, kuid Corry keeldus šokeeritult.