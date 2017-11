Monton ja Eesti olümpiakomitee esitlesid täna Tallinki laeva Victoria pardal värsket olümpiakollektsiooni, mis on pühendatud Eesti vabariigi 100. sünnipäevale. Montoni kollektsioon Pyeongchangi taliolümpiamängudeks kannab nimetust „1918“ ning näeb sportlase seljas välja ühtaegu esinduslik ja mugav.

Montoni kollektsioonijuhi Pille Lauringu sõnul sooviti luua midagi sellist, mis meeldiks sportlastele kui ka kõneleks Eesti lugu. Kollektsioon sündis läbi rõõmu ja hea emotsiooni: „Ta tuleb hästi läbi mõelda ja eeltööd on päris palju, aga iseenesest on töö positiivne.“ Olümpiakollektsiooni hakati tegema umbes poolteist aastat tagasi ja loometöö läks rahulikus vaimus: „Idee tasand oli kohe paigas, ei saa öelda, et oleks suuri takistusi olnud.“

Millised detailid aga annavad hästi edasi Eesti lugu? „Alati kui me olümpiakollektsiooni teeme, on esimene kriteerium üldjuhul, et lähtume lipuvärvidest. Meil on nii ägedad lipuvärvid, kõik ei saa sellega uhkustada ja tahame nad alati sisse panna,“ sõnas Lauring, et rõivastel on näha sini-must-valget näiteks krae revääril. Lisaks on kollektsiooni lisatud pisikesi Eestile viitavaid detaile veel: „Need tuleb ise üles leida.“ Paraadkostüümi kõige pilgupüüdvamaks asjaks võib pidada valget värvi: “Näiteks valge mantel on šikk ja alati nähtav. Me oleme väike riik ja sportlasi on tiba vähe seal väljakul, siis me selle peale pead murrame, mis värv võiks olla just paraadil seljas.“

Kuna riided peavad ühtlasi nii silma paistma, kui ka eestlastele müügiks minema, siis kindlasti on moeloojatel heitlust, kui palju disainiga mängida ja kui julgeks ikka minna. „Eks hing on mässav, kui mõtled sellele ajale. 1918 oli moes tõeline revolutsioon. Naised viskasid korsetid nurka. Eks oleks tahtnud veel rohkem möllata, aga samas tuleb end natuke taltsutada, et ta peab olema ikka soliidne, sportlasele mõnus ja esinduslik,“ lisas kollektsioonijuht.

