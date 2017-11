ID-kaart on kahtlemata tore asi. Kes seda kasutavad, teavad hästi, kui palju mugavamaks see elu teeb. Paraku on viimasel ajal üles kerkinud turvariskide teema väga tõsine ning küsimärke kahjuks rohkem kui vastuseid. Kui muidu küsitakse kahtlaste asjade korral sageli, kus on piir, siis ID-kaardi puhul on lood natuke teistsugused.

Siin pole nõnda, et piiri ületamiseks peab (võimalik) jama piisavalt suureks minema. ID-kaardi tähtsus on inimeste elus liiga suur, selle kaardi abil saab teha liiga tähtsaid toiminguid. Kogu kaarti puudutav info peaks olema sada protsenti must-valge, halle toone ei tohiks jääda. Kaart kas on turvaline või mitte, nii nagu ei saa olla natuke rase.

Praegu ei jää kodanikul üle muud, kui lihtsalt uskuda riiki. Samas tuleb riigi esindajatelt teinekord vastukäivat infot ning sugugi alati pole tunnet, et kõik vajalik tavakodanikele ära räägitakse. Kui probleemid jätkuvad, oleme ühel hetkel ikkagi küsimuse ees, kas jätkata elu ID-kaardiga või ilma. Näiteks valimistel ilmsiks tulnud teatud anomaaliad häältearvus langetavad e-hääletuse usaldusväärsust ning usk sellesse ongi mõnedel inimestel juba kadunud.