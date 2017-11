13. novembril 2015 esines Ameerika rokkbänd Eagles of Death Metal Pariisi klubis Bataclan, kui terroristid kontserdipaika ründasid. 89 inimest hukkusid Bataclanis, kokku sai erinevais Pariisi linnaosades toimunud rünnakutes surma 130 inimest. Pariislastel on taasavatud Bataclani suhtes kahetised tunded. France24 kirjutab, et eelmisel aastal taasavatud kontserdisaal on tundmatuseni muutunud. See on valvekaameraid täis tuubitud, raskeid turvauksi saab ühe puldiga lukustada... Kuid mitte kõik potentsiaalsed kontserdikülastajad ega esinejadki ei tunne end siin mugavalt. Asi pole niivõrd ohutuses, vaid pigem tragöödia ohvrite mälestuse austamises. Briti laulja Sting oli esimene artist, kes 2016. aastal pärast rünnakut Bataclanis esines. Bataclan. (AFP / Scanpix)

Kuu aega tagasi väljendas prantsuse laulja Nicola Sirkis, et kontserdisaali taasavamine oli vääritu tegu ning et koht oleks pidanud jääma omamoodi pühapaigaks, surnute memoriaaliks. Sirkis ja mitmed teised muusikud on kindlad, et ei esine seal kunagi.

Kuid laulja Bernie Bonvoisin usub jällegi, et Bataclani taasavades austatakse kadunute mälestust palju paremini. „On inimesi, kes tahaksid sellest kohast mingi mausoleumi teha, kes arvavad, et siin ei sobi esineda,“ ütles Bonvoisin. „Mina usun, et peame tagasi tulema.“ Jesse Hughes, Eagles of Death Metali solist (Reuters / Scanpix)