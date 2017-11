Väike mehhiklane Luis Manuel Gonzales (pildil koos emaga) saab 15. detsembril alles aastaseks, kuid kaalub praegu juba 28 kilo, vahendab Kronen Zeitung.

Väike Luis oli sündides 52 sentimeetrit pikk ja kaalus kolm ja pool kilogrammi, rääkis tema ema, 24aastane Isabel Pantoja. Ootamatult kiiresti hakkas poiss aga kaalus juurde võtma. Kahekuuselt kaalus ta juba kümme kilo. Luis väsib ruttu ega jaksa end palju liigutada. „Ma usun, et lapse kiire kasvu taga on minu hea emapiim,“ ütles Isabel Pantoja.

Luis Gonzales koos emaga. (AFP / Sacanpix)

Kaalu ebaloomulikult kiire suurenemise põhjused on tegelikult seni teadmata. Luisi arengut jälgib arst ja toitumisspetsialist Silvia Orozco, kelle sõnul on poisi maks, kopsud ja süda rasvunud. „Seetõttu on tema elu ohus, kuid me loodame, et suudame teda aidata,“ lisas Silvia Orozco. Tõenäoliselt on poisil hormooni- ja kilpnäärmehäire, ja sellest saab teda terveks ravida.

Luis Manuel Gonzales elab koos ema, isa ja vanema vennaga Tecomanis suhteliselt vaestes oludes.