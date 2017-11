Pärast paari põgusat kohtumist Vladimir Putiniga Vietnamis, kuulutas USA president Donald Trump, et usub tema siirusesse. Seepeale avaldasid USA endised luurejuhid John Brennan ja James Clapper telekanali CNN saates arvamust, et president Trump on mingil põhjusel Putini poolt ära hirmutatud ja see on riigile ohtlik.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kuulutas pärast põgusaid jutuajamisi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Vietnamis Da Nangis, et usub viimase siirusesse. Täpsemalt: ta usub Putini väidet, et Venemaa ei sekkunud möödunud aastal USA presidendivalimistesse. Tasub meenutada, et ka Trumpi esimesel kohtumisel Putiniga 7. juulil Saksamaal Hamburgis kinnitas too, et Venemaa USA presidendivalimistesse ei sekkunud.

„Millal kõik vihkajad ja narrid mõistavad, et head suhted Venemaaga on hea ja mitte halb asi. Tahan lahendada Põhja-Korea, Süüria, Ukraina ja terrorismiga seonduvat ning Venemaa saab osutada suur abi,“ rõhutas Donald Trump pärast Putiniga kokkusaamist oma Twitteri kontol.