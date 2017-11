Indoneesias Yogyakartas visuaalsete efektide muuseumis on saanud teismeliste lemmikatraktsiooniks Natsi-Saksamaa juhi Adolf Hitleri vahakuju (pildil), mis seisab Auschwitzi surmalaagri sissepääsu juures, vahendab Blick Online.

Muuseumis käivad peamiselt teismelised, kes kasutavad võimalust end koos Hitleriga selfile jäädvustada või lihtsalt tema vahakuju pildistada.

Yogyakarta muuseumis. (AP / Scanpix)

Adolf Hitleri vahakuju on muuseumis väljas alates 2014. aastast ning see on hakanud järjest rohkem häirima juudiühendusi. Ka inimõiguslaste organisatsioon Human Rights Watch peab Hitlerit surmalaagri väravas kujutavat installatsiooni haigeks ja nõuab selle eemaldamist.

Muuseumi turundusjuhi sõnul ta ei teadnud, et Hitler oli massimõrvar. Ta ütles vastuseks kriitikale, et külastajatele meeldib koos Hitleriga selfisid teha, kuid arvestada tuleb ka avalikku arvamust ning seetõttu mõeldakse muuseumis järjest rohkem Hitleri vahakuju eemaldamisele.