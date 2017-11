Pole midagi armsamat, kui vanemad generatsioonid avastamas uusi tehnoloogiaid ja võimalusi. Nii õppis ka üks Austraalia farmer tütre abiga ära selle, kuidas endast selfiet teha. Mehele hakkas see selfie tegemine nii väga meeldima, et see tõi talle suisa ootamatu tähelepanu...

Esimestel fotodel koos väga fotogeeniliste koertega ja lambaga poseerinud talumees isegi ei aimanud, et need fotod internetis üle terve maailma levivad ja populaarsust võidavad, vahendab Bored Panda.

Siirad ja rõõmsameelsed kaadrid - need lihtsalt teevad ka kõige pahurama inimese tuju paremaks!

Vaata SIIT!