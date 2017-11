Siseminister Andres Anvelt osales täna Kesk-Vahemere rändetee kontaktgrupi siseministrite kohtumisel Bernis, Šveitsis. Kui eelmisel kohtumisel oli põhirõhk piirihaldusel, siis seekord keskendusid siseministrid ja agentuuride esindajad rändajate õiguste kaitsele ning kolmandates riikides asuvates kinnipidamiskeskustes inimväärsete tingimuste tagamisele.

Siseminister rõhutas, kui oluline on rahaline toetus, et põgenike lähte- ja transiitriikides saaks tegeleda nii põgenikega, aga eelkõige põhjustega, miks inimesed oma kodust üldse lahkuvad, nagu näiteks kriisikolded ja inimsmugeldamisele alternatiivsete elatusvõimaluste nappus.

„Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondi Põhja-Aafrika harus on endiselt puudu 110 miljonit eurot, et ehitada sealses piirkonnas üles elamisväärne keskkond. Eesti valitsus on kahe eraldisega andnud fondi kokku 1,45 miljonit eurot. Kutsun üles kõiki liikmesriike andma oma panuse, sest ka potentsiaalseid tulevasi põgenikekriise hoiab ära eelkõige see, kui inimesed saavad rahulikult oma koduriigis elada ja töötada,“ sõnas Anvelt.