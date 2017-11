Täna jõuab eetrisse „Kodutunde“ lugu, mis on oma aega oodanud rohkem kui kaks aastat. Valga äärelinnas elavad Aadu ja Pille avavad täna saates oma suure pere mõtlemapaneva loo koos kõikide murede ja rõõmudega.

Üle 20 aasta koosolnud Aadu ja Pille räägivad täna „Kodutundes“ ausalt ja avameelselt, milline on tegelikult elu nii suures peres, kus kasvab kümme last. Nad tunnistavad, et suurperedele vaadatakse tihti viltu, kuigi tegelikult vajavad nad mõistmist ja tuge. Rohkem kui tühja kõhtu, on Pille ja Aadu kogenud väsimust, kui tundub, et kõik lapsed vajavad vanemate tähelepanu ja enam lihtsalt ei jõua. Ent kõikidest rasketest hetkedest on see pere ühisel jõul ja armastuse toel üle saanud. Ka elu kõige keerulisema perioodi on nad koos seljatanud, kui pere oli alkoholi tõttu lõhkiminemise äärel. Kui kaalukausil oli pere või alkohol, ei olnud valikutes aga küsimust – viinakuradiga jättis pereisa Aadu hüvasti juba kümme aastat tagasi.

Tegelikult tutvus saate meeskond Aadu ja Pille 10-lapselise pesakonnaga juba enam kui kaks aastat tagasi, kui plaan oli minna appi nende toonasesse koju. Siis ei teadnud veel keegi, et suurpere elab järgnevad aastad luhtuma määratud lootuste lainel – vaidluste keskmesse sattunud majast ei saanudki lõpuks nende päris kodu. Nüüd, kui pere on saanud endale maja Valga äärelinna, leidis ka „Kodutunne“ taas tee nende juurde. Uues kodus on pereisa oma jõududega juba palju ära teinud, kuid mitmed suured tööd on ootele jäänud ja selles saab „Kodutunne“ neid aidata.

„Kodutunne“ on Kanal 2 eetris täna kell 20:30, kohe pärast komöödiasarja „Köök“.