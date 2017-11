Täna õhtul on TV3 eetris „Merivälja“ eelviimane osa, kus teeb kaasa ka armastatud koomik Mattias Naan.

Tänases osas tulevad päevavalgele inimesi aastakümneid piinanud saladused. Merivälja objekti tükk saab müüdud, kuid kes on see salapärane ostja, kes tüki eest miljon krooni välja käib? Mida teeb Indrek saadud rahaga ja kuidas ta seda oma naisele serveerib? Anna on endiselt oma kadunud lapse otsingutel. Kui kaugele on ta nõus minema, et infot saada?

Karin ja Ülle avastavad Risto juurest midagi väga ootamatut – maal, kus on peal Karin ja salapärane viiuldaja. Kes see on ja kuhu kadus viiuldaja Georg Sinilaid? Kõik saladused tulevad avalikuks ja täna selgub suur tõde!

Sarja eelviimane episood on TV3 eetris täna kell 21.30.