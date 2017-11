Laupäeval ütles USA president Donald Trump, et usub Vladimir Putini kinnitust, et Venemaa ei sekkunid 2016. aastal Ameerika presidendivalimistesse. Järgmisel päeval muutis president meelt ja väitis, et on ühel meelel siiski USA luureorganisatsioonidega.

„Tähendab, lõpetage ära. No vaadake ometi, ma tahan öelda, siin on Brennan, siin on Clapper ja siis on Comey,“ loetles Trump. „Comey on juba tõestanud, et on valetaja ja on ka tõestanud, et on lekitaja.“