Kaks korsiklast vestlevad.

"Oled sina alles laiskvorst! Muudkui magad päevade kaupa. Ma ei kujuta ette, kuidas sa ennast küll ära elatad. Seda, et sa tööd ei viitsi teha, ma tean. Aga sa peaksid vähemalt naise võtma ja karja lapsi murtesema, et need sinu asemel töötaksid ja sind üleval peaksid."

"Kuule, see on ju päris hea idee," vastab laiskvorst. "Ega sa ei oska öelda, kust ma mõne raseda naise võiksin leida?"