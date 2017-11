„Novembri“ edulugu jätkub. Eestlaste film on pälvinud mitmeid auhindu ning peagi saab seda näha USA tuntud telekanali videolaenutusest.

Oscarile kandideerinud filmi „Novembri“ produtsent Katrin Kissa kirjutas alla lepingu USA tuntud telekanaliga HBO (Home Box Office). See tähendab, et peagi näeb kodumaist filmi ka suure lombi taga.

„Meie jaoks on see väga suur asi, sest see tähendab filmile hüppelist vaatajaskonna laienemist. Film avaneb HBO VOD ehk videolaenutuse leviks 2018 aasta sügisel ja jõuab pea kahekümne riigi vaatajate ette,“ ütles Kissa.