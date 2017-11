Kas oled kodus kogenud, et midagi lehkab ebameeldivalt, kuid ei leia esiti põhjust? Lõpuks avastad mõne toiduaine, mis kapi alla veerenud. Või avastad hoopis midagi veelgi hullemat...

Jessica Brooks oli just sellise jamaga hädas, kui tundis kodus ebameeldivat lõhna, kuid sele põhjustajat ei leidnud, kirjutab Mirror.

Pärast pikka jahti tegi ema oma mudilase toast ebameeldiva üllatuse, kui avastas kardina tagant, et aknalaual lehkab kaka.

Kui sa oled lapsevanem, siis ongi iga päev täis ootamatusi ja üllatusi, mis alati ei pruugi olla just meeldivad.

Oma kogemuse ja emotsioonid Unmumsy emmede Facebooki postitanud naist tabasid loomulikult pärast avalikustamist süüdistused, et ju naine ei saa pere ja lastega hakkama, et 2-aastane hädaga aknalauale jõudis. Tegelikult on peres lapsi kaks ja ema käed-jalad tööd täis.

Kas ka sina oled oma mudilastega midagi teistmoodi üllatavat kogenud?