Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ja riigikontrolli tellitud kohalike omavalitsuste ajalehtede monitooring on valmis.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et tegemist on andmebaasiga, mille analüüsimine võtab aega. "Kui on olnud kuritarvitamisi, siis selle otsustamiseks on meil vaja koguda lisaandmeid."

Ta märkis, et üheks selliseks omavalitsuseks on olnud Tallinn, aga samuti Maardu, Narva ja Loksa. "Neis linnades on võimukandjad end tõesti valimiste eel kohaliku väljaande abil eksponeerinud."

ERJK-le peavad valimisliidud valimiskulude aruanded oktoobris toimunud kohalike valimiste kohta esitama käesoleva nädala jooksul.

216 munitsipaalväljaannet hõlmava monitooringu, mis on tellitud ühiselt riigikontrolliga, põhjal tehtav analüüs annab komisjonile materjali, mille alusel hinnata, kas on märke juhtumitest, kus linna- või vallaväljaandeid on kasutatud valimiskampaanias valikuliselt konkreetsete erakondade, valimisliitude või kandidaatide huvides, teatas ERJK enne valimisi.