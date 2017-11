Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon tähistas laupäeval oma 25. sünnipäeva ning tunnustas tublisid naisi. Välja anti aasta naise, aastate naise ja aasta noore naisettevõtja tiitlid.

Aasta naine – Mari-Liis Lill

„See on suur au, suur tunnustus. Kui ma vaatan seda nimekirja, kes varem on tunnustuse saanud, siis nad on olnud tõesti omal alal väga silmapaistvad, alates olümpiavõitjatest tippkohtunike ja advokaatideni. See on tõesti suur au, ma olen väga tänulik!“ ütles näitleja ja lavastaja Mari-Liis Lill intervjuus Tallinna Televisioonile. Lille sõnul peaksid inimesed üksteist iga päev rohkem tunnustama.