Täna, 13. novembri hommikul toimus liiklusõnnetus Pärnus, kus Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel asuva Papiniidu maanteesilla alt läbival Pärnu-Rakvere maanteel sõitis treilerveok ülegabariidilise veosega Papiniidu maanteesilla taladesse.

Liiklusõnnetuse tulemusel said kahjustusi Papiniidu maanteesilla talade kaitsepaneel ja mitu sillatala. Samuti purunesid talade kaitsepaneeli kinnitused, mille tõttu on paneel kaldu all asuva sõidutee kohale.

Liiklus on suunatud Papiniidu maanteesilla all ühele sõidusuunale ja kaks Pärnu linnast väljuvat sõidurada on suletud.