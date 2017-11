Naine üritas veenda tohtreid, et nad aitaks ta beebi viis nädalat enne õiget tähtaega ilmale. Põhjuseks ta enda truudusetus...

Tennessee tohter Lacy Windham sattus väga probleemsesse olukorda, kui patsient anus teda, et tohter aitaks viis nädalat enne õiget tähtaega ta beebi ilmale, vahendab Emirates 24/7.

Sellise ekstreemse palve taga oli põhjus, et naine oli oma abikaasat petnud. Ta lootis, et beebi varasem sünd aitab tal varjata asjaolu, et laps polegi tegelikult abikaasa oma.