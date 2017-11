Täna lõunal istus Tallinnas Rävala puiesteel asuva Radisson Blu hotelli katuseäärel noor mees, mistõttu oli liiklus hotelli ees piiratud. Kuigi politseil ei õnnestunud temaga kontakti saada, tuli noormees iseseisvalt katuseäärelt maha. Radisson Blu Sky hotelli juhi Vitali Makejevi sõnul märkasid üle piirete roninud noormeest 24. korrusel asuva kohviku töötajad, kes helistasid politseisse. Korrakaitsjad said teate kella 12.30 ajal, misjärel sõitsid sündmuskohale mitmed politseiautod, tuletõrjujad ja kiirabibrigaad. Politsei operatiivjuht Valdo Põder sõnas, et sündmuse lahendamiseks kulus ligikaudu tund aega. Vitali Makejevi sõnul oli hetkel, mil noormees katuse servale ronis, kohvikus kaks inimest, kes lahkusid sealt ise. Päästjate saabudes hõivasid söögikoha politseinikud.

"Kui me kohale tulime, nägime, et noormees istub hotelli katusel, jalad üle ääre ja situatsioon on väga ohtlik. Meie esimene soov oli noormehega kontakti astuda ja temaga vestelda. Seda ka patrull tegi," kirjeldas Valdo Põder kuid lisas hiljem, et politseil noormehega kontakti siiski saada ei õnnestunud - sealhulgas ka kriisisiläbirääkijal.

Hotelli peaukse ümbrus piirati lintidega. "Päästjad püüdsid alla panna patja, et kui ka noormees alla kukub, oleks võimalik teda säästa. Need olid meie esmased ja põhilised tegevused," kirjeldas operatiivjuht. Päästjate tegevus köitis möödujate tähelepanu: nii mõnigi kohkus, kui katuseäärel kõlkuvat inimest nägi, kuid toimuvat jäid lõpuni jälgima siiski vaid ajakirjanikud. Kella 13.30 ajal ronis katuseäärel istunud noormees piiretelt ära, tagasi hotelli katusele. Hetk enne tagasi ronimist, viskas ta alla oma mütsi. "Noormees ei tahtnud meiega vestelda seni kuni ta otsustas sealt ääre pealt ära tulla," kirjeldas Põder. "Hetkel on ta arstide hoole all ja eks me püüa selgitada, mis oli tema ajend, täpne põhjus, miks ta sinna läks ja kuidas me teda aidata saame," sõnas Põder esmaspäeva lõunal. Politsei pressiesindaja Marie Aava lisas õhtul, et politsei noormehe teo eesmärke ei kommenteeri, kuid lisas, et korrakaistjate jaoks oli tegemist äreva sündmusega. "Temaga tegelevad edasi, ka järgmistel päevadel, kindlasti lastekaitse ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja suhtleb temaga ja püüab välja selgitada, et mis ajendas teda sinna minema."