Täna lõunal istus Tallinnas Rävala puiesteel asuva Radisson Blu hotelli katuseäärel noor mees, mistõttu oli liiklus hotelli ees piiratud. Läbirääkija saabudes tuli noormees iseseisvalt katuseäärelt maha. Politsei sai teate hotelli katuseäärel istuvast inimesest teate kella 12.30 ajal- Politsei operatiivjuht Valdo Põder sõnas, et sündmuse lahendamiseks kulus ligikaudu tund aega. "Kui me kohale tulime, nägime, et noormees istub hotelli katusel, jalad üle ääre ja situatsioon on väga ohtlik. Meie esimene soov oli noormehega kontakti astuda ja temaga vestelda. Seda ka patrull tegi," kirjeldas Põder kuid lisas hiljem, et politseil noormehega kontakti siiski saada ei õnnestunud. Noormees otsustas lõpuks ise katuseäärelt ära tulla ja end politsei kätte anda.

"Hotelli all piirasime territooriumi, et kellelegi ohtu ei oleks. Päästjad püüdsid alla panna patja, et kui ka noormees alla kukub, oleks võimalik teda säästa. Need olid meie esmased ja põhilised tegevused," kirjeldas operatiivjuht.

Miks noormees katuseäärel istus, pole praeguseks teada. "Hetkel on ta arstide hoole all ja eks me püüa selgitada, mis oli tema ajend, täpne põhjus, miks ta sinna läks ja kuidas me teda aidata saame," sõnas Põder.