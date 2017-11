Olympic Entertainment Group (OEG) vaidlustas kohtus Riia linnavolikogu otsuse sulgeda hasartmängufirma kasiinod Riia vanalinnas.

OEG Läti tütarettevõtja Olympic Casino Latvia SIA on kätte saanud ja vaidlustanud kohtus Läti pealinna Riia linnavolikogu poolt kokku seitsme ettevõttele kuuluva kasiino kohta välja antud viieaastase tähtajaga sulgemisotsuse, edastab Äripäev.

Nimetatud mänguautomaadikasiinodest kaks tuleb vastavalt Riia linnavalitsuse otsusele sulgeda septembris 2022 ja viis kasiinot novembris 2022. Ühtekokku soovib Riia linnavalitsus vanalinnas kinni panna 42 hasartmängukohta.

"OEG on seisukohal, et Riia linnavolikogu poolt tehtud vanalinna piirkonnas kasiinode tegevusloa lõpetamist puudutav otsus on vastuolus Läti kehtiva seadusandlusega ning sellest tulenevalt nõutakse kohtu kaudu vastava otsuse kehtetuks tunnistamist," seisab börsiteates.