Kuigi Helsingi kohus kuulutas Seppälä emaettevõtte pankroti välja juba oktoobris, jõudis Eesti tütarettevõtte pankrotiavaldus kohtusse alles 8. novembril.

Alates 6. novembrist on Seppälä kauplus Aurigas suletud. Põhjuseks Seppälä keti pakroti väljakuulutamine Soomes tänavu 15. septembril ja Eestis 3. oktoobril, edastab Meie Maa.



“Seppälä avas Auriga keskuses uue kontseptsiooniga kaupluse käesoleva aasta mais, kuid nüüd, tingituna ettevõtte pankrotistumisest, on ka Kuressaare kauplus möödunud esmaspäevast saadik suletud,” kinnitas Auriga keskuse esindaja Kristjan Maaroos.



Vaatamata sellele, et Auriga Seppälä kauplus käivitus Maaroosi hinnangul hästi, on pankroti tõttu tänaseks suletud kõik kauplused nii Eestis kui ka Soomes.



“Hetkel tegeleme antud pinnale uue üürniku otsimisega, mis eeldatavalt saab olema samuti rõivakauplus,” lisas keskuse esindaja.