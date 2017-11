Toidupulbrid sobivad ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks ja võivad asendada toidukordasid. Tegemist on rukkikamaga, mida on rikastud hulgaliselt pähklite, seemnete, marjapulbrite ja ravimtaimedega ning selle eesmärgiks on toetada igapäevaselt organismi.

Proteiinipulber

- Aitab moodustada ja säilitada lihasmassi.

- Aitab säilitada organismis happe-aluse tasakaalu.

- Soodustab soolestiku korrapärast toimimist.

- Aitab võidelda allergiate vastu.

- Alandab kolesterooli taset ja stabiliseerib suhkrusisaldust veres.

- Soodustab toksiinide väljutamist organismist.

Relax – taastumisepulber

- Tõhus vahend suure koormuse või pinge järgselt ning seedehäirete puhul.

- Juba paarinädalane igapäevane tarbimine tugevdab immuunsüsteemi, on põletikku pärssiva ja allergiat leevendava toimega, aitab stressi, närvilisuse, depressiooni puhul.

Vägilase pulber

- Kiudainete rohkus hoiab seedimise korras, magneesium tugevdab südant ja lihaseid, tsink ja fosfor on kasulik luudele.

- D-vitamiin tugevdab immuunsüsteemi.

- Mõjutab õppimisvõimet ja parandab mälu.

- Tugevdab verevarustust ja taastab normaalse mikrofloora.

Energia lisaja šokolaadiga

- Suurepärane toit võistlusperioodil, samuti dieeti pidades või seedehäirete korral.

- Juba paarinädalane tarbimine tugevdab immuunsüsteemi, on põletikku pärssiva ja allergiat leevendava toimega, aitab stressi, närvilisuse, depressiooni ja unetuse puhul.

Maratonipulber

- Hea energiaallikas enne ja pärast trenni.

- Kiirendab lihaste kasvu- ja taastumisprotsesse.

- Soodustab soolestiku korrapärast toimimist.

- Toetab maksa optimaalset tööd.

- Alandab kolesterooli taset ja stabiliseerib suhkrusisaldust veres.

Paastupulber

- Juba paarinädalane tarbimine tugevdab immuunsüsteemi, on põletikku pärssiva ja allergiat leevendava toimega, aitab stressi, närvilisuse, depressiooni ja unetuse puhul.

- Takistab neerukivide moodustumist ja on kasulik eesnäärme tervisele.