Milline on naiselikule naisele mitmekülgne ja südamlik kingitus, mille üle ta südamest rõõmustaks?

KUMA Design esitleb kauneid liblikaid, mida saab kanda nii erineval moel, kui on selleks fantaasiat: juustes, käepaelal, lipsukesena, mantlil, mütsil, jalatsitel. Samuti sobib see ideaalselt kodu kaunistamiseks. Kui tahad saada põnevaid ideid, kuidas liblikakesi kanda, siis vaata SIIA!

Ja mis teeb liblikakesed veelgi erilisemaks – nad pakitakse stiilselt ning need on kohe kinkimiseks valmis.

Liblikaid saab osta veebipoest (vaata SIIT) ning kõik liblikad saab koju lennutada ilma saatmiskuludeta. Samuti on KUMA Designil terve rida edasimüüjaid, vaata täpsemalt SIIT!

KUMA Design on kunstnik Mari Ojasaare loodud nahaaksessuaaride bränd, mis on loodud stiilsele naisele, kes hindab naiselikku ilu, kuid tahab samal ajal särada vaid talle unikaalsel viisil. Tooted on inspireeritud loodusest ja toodetud keskkonnasõbralikult, kasutades vaid kõige kvaliteetsemaid materjale.

Be a voice, not an echo! (Ole hääl, mitte kaja)