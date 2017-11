24. oktoobril tungisid neli maskis meest Innsbrucki linnas kella- ja juveeliärisse. Nende tegevusplaani nurjas turvamees, kes ühte meest tulistas. Üks röövel oli tükk aega jooksus, kolm pätti aga tabati kohe ning selgus, et tegemist oli Eesti kodanikega. Austria politsei spekuleerib, et tõenäoliselt tegutsesid kurjategijad kellegi heaks, vahendab Tiroler Tageszeitung.

Selgus, et vahistatud kolmik olid kõik Eestist pärit mehed. Politsei oletas, et ka neljas varas võis olla eestlane ning on praeguseks arreteerinud ka ühe kahtlusaluse. Politsei ei soovinud siiski veel kommenteerida, kas tegu on kuriteos osalenud isikuga või mitte, sest uurimine alles käib.

Austria politsei kommenteerib, et „idaeurooplaste kohta on mehed küllalkti koostööaltid“ ning on kätte saanud ka osalised ülestunnistused.

Usutavasti tegutsesid mehed kellegi heaks. Austria kriminaalpolitsei varguskuritegude osakonna juht Albert Maurer selgitab, et nii kallid firmakellad, mida vargad kottidesse toppisid, on väga keeruline kaup, mida niisama maha ärida, järelikult on tõenäoline, et nelja varga taga seisab keegi viies isik või mõni kuritegelik rühmitus.