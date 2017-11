Filmikuulsus Ewan McGregor ei kavatse enam varjata armusuhet "Fargo" kolleegi Mary Elizabeth Winsteadiga.

46aastane šotlane ja temast 14 aastat noorem ameeriklanna kehastasid menusarjas armupaari ning tunded kandusid pärisellu üle. See purustas Ewani ja prantslanna Eve Mavrakise (51) abielu, mis jõudis kesta 22 aastat. Neil on neli last. Kuulu järgi elavad kaasad juba maikuust saadik lahus, kuid Ewan ja Mary Elizabeth jäid esimest korda paparatsokaamera ette alles oktoobris.

Paistab, et enam ei kavatse salakallimad oma armusuhet varjata.

