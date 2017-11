Leigh Corfman istus 1979. aastal kohtusaali ukse taga. Kohtus arutati parasjagu tema lahutatud vanemate lapsehooldusõiguse küsimust. Tol ajal maakonna abijuristina töötanud Moore küsis tüdrukult, kuidas tal läheb ja küsis tema telefoninumbrit. Järgmisel päeval viis Moore lapse autoga sõitma, kiitis, et tüdruk on ilus ja suudles teda. Vanema mehe autoriteet ja mõjukus võimaldasid Moore'il tüdrukut veel korra kohtama meelitada, siis surus ta lapse käe oma jalgevahele ja käskis seda hõõruda.

Alabama osariigi seaduste järgi on täiskasvanu ja alla 16-aastase inimese seksuaalne läbikäimine karistatav. Kolm naist, kes samuti Moore'ist rääkisid, väitsid, et neid ahistas ta siis, kui nad olid 16-18 aastased.

Mitmed Moore'i kodupartei liikmed nagu Ohio osariigi kuberner John Kasich, senaator John McCain ja rahandusminister Steven Mnuchin leiavad, et Moore võiks valimistest loobuda ja lubada mõnel teisel vabariiklasel enda asemel kandideerida. Mõned vabariiklased jäävad tagasihoidlikumaks ning leiavad, et Moore peaks kandideerimisest loobuma vaid juhul, kui süüdistused leiavad tõestust.

Moore aga ei kavatsegi loobuda ning vähe sellest, mees otsustas sündmuse pealt ka raha teenida, kirjutab CBS News. Tema sõnul on tegemist rünnakuga tema vastu ning „meeleheitliku katsega minu kampaaniat takistada“.

Roy Moore kasutas pühapäevasel valimisüritusel USA presidendi lemmikväljendit, öeldes, et süüdistused tema vastu on „valeuudised“ (fake news). Kohaletulnud Moore'i toetajaskond tervitas väljaütlemist suure aplausiga. Moore ütles toetajatele: „Loodan sel kriitilisel hetkel teie peale, et oleksite nõus väikese annetusega, mis aitaks mul need vastikud valed ja rünnakud maatasa teha ja tõde võimalikult paljude valijateni viia, enne kui 12. detsember käes on.“ (Alabamalased valivad senaatorit 12. detsembril - toim.)