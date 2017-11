Eesti bränd Blessix loob ja toodab näo-, keha- ja juuksehooldustooteid, milles on maapõuest pärit mineraalid. Selle tulemusena on saadud naha- ja loodussõbralik koostis, milles ei ole parabeene, mineraalõisid ega SLS ühendeid.

Kuigi Blessixi valikus on palju põnevaid tooteid nii keha-, juuste- kui ka näohoolduseks, esitleb bränd jõulude eel just nende hitt-toodet: kullakreemi!

Kullakreemile on lisatud hooldavad seemneõlid, sheavõid, riisipulbrit ja kullasära. Kuivale ja normaalsele ideaalselt sobiv kreem parandab silmanähtavalt jumet ning imendub kiirelt.

Kreem on puhastava ja rahustava toimega, jättes naha siledamaks ja õrnalt kumavaks. Riisipulber aitab meigil kauem püsida ning kreemi mikrokristalne struktuur jätab naha sametiseks. Kreem sobib kiire elurütmiga inimesele, see on hea ka meigi aluskreemiks, imendub kiirelt, niisutab, rahustab ja toidab nahka. Sisaldab hooldavaid seemneõlisid, rahustavat aloe vera mahla ja päiksekaitset.

Ja loomulikult – nagu ütleb nimi "kullakreem" – see paneb naha kuldselt sätendama!

Vaata täpsemalt SIIT!