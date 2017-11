Kui enamasti räägitakse, mida suhtes teha tuleks, et jääda kokku ja nautida, siis väga hea on ak teada, et mida suhtes teha ei tohiks.

Meie käitumist ja otsuseid mõjutavad kindlasti eeskujud meie lapsepõlvest, mistõttu oleme tõppinud häid ja halbu käitumismustreid oma vanematelt, kirjutab Your Tango.

Kõigis oma otsustes ja vigades ei saa me siiski vanemaid süüdistada. Meil kõigil on ka enda piir ja kaitsereaktsioon, mis võib meid suhtes kahjuks viia ka eksiteele.