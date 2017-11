Pühapäeva õhtul toimus Iraagis ja Iraanis võimas maavärin magnituudiga 7,3, mille tõttu on hukkunud viimastel andmetel vähemalt 330 ja sai viga pea 6300 inimest.

Maavärina kese asus Halabja linnas, mis on Iraagis. Kuigi loodusõnnetus toimub Bagdadist 350 kilomeetri kaugusel, oli see nii tugev, et tunda võis seda kogu riigis. Vähe sellest, aimu said ka Türgi, Liibanoni, Kuveidi ja Pakistani inimesed, vahendab CNN. Kõige rohkem hukkus inimesi Sarpol-e Zahabi linnas..

Toimuma hakkavat maavärinat nägid meteoroloogid ette ning andsid juba varem hoiatuse, soovitades inimestel eemale hoida kõrghoonetest ning mitte kasutada lifte.