Keegi ei kipu eriti uskuma ei korruptsioonisüüdistusi ega Hariri kinnitust, et ei loobunud ametist mitte saudide survel, vaid hirmust, et Iraani pooldavad jõud kavatsevad ta tappa. Kokkuvõttes on ähvardavad niigi keemispunktis olevad pinged Jeemenis sõdiva šiiitliku Iraani ja sunniitliku Saudi Araabia juhitava koalitsiooni vahel päädida kui mitte otsese sõjaga, siis vähemalt vägivalla eskaleerumisega kogu regioonis.

Saudi Araabia hämmastas äsja maailma sellega, et korruptsioonivõitluse sildi all vahistati seal neli ministrit ja 11 printsi ning nende kannul vähemalt 300 kõrget ametnikku. Sealhulgas pisteti vanglaks kohandatud luksushotelli ka maailma üks rikkamaid inimesi Al Waleed bin Talal. Seejärel süüdistas Liibanon Saudi Araabiat oma peaministri Saad Hariri pantvangistamises pärast seda, kui saudide juures visiidil olnud Hariri 4. novembril ootamatult oma tagasiastumisest teatas. Ning kestab sõda Jeemenis.

Saudi Araabia sisemuredest on suurim see, et kuningas Salman on juba 81aastane, põeb väidetavalt rasket haigust, mis muudab ta ajuti teovõimetuks, ja ta peab noorematele teed andma. Kuid Salman muutis ootamatult juba riigi asutaja, Abdulaziz Ibn al-Saudi kehtestatud troonipärimisjärjestust ja nimetas kroonprintsiks Mohammed bin Salmani.

Praegu 32aastane Mohammed püüabki nüüd teha kõik, mis võimalik, et oma võimu tugevdada. Tal tuleb eeskätt mõelda sellele, et kõrberiigi elanikest üle poole on 30aastased ja nooremad, sageli õppinud ja elanud välisriikides ning vanameelsus ja ususurve kodumaal pole neile meelepärane.

Samas on Saudi Araabias tuhatkond printsi, Abdulaziz ibn Saudi lapselast, kel kõigil on võimalus teatud tingimustel riigitüüri juurde asuda, ja juba see kasvatab pingeid. Lapselapselapsi pole keegi suutnudki kokku lugeda. Niisiis on praegused sisepoliitilised võitlused seotud eeskätt sellega, et võim jääks kuningas Salmani otsestele järeltulijatele, kes ilmselt ainsana suudaksid vanameelses riigis teostada hädavajalikke reforme.