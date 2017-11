Prantsuse kultuurikeskuse Alliance Francaise juhi Irkutskis Yoann Barbereau esimene kokkupõrge FSBga oli 2015. aastal, kui teda süüdistati pedofiilias. Möödunud reedel ilmus ta välja Pariisis, kus rääkis ajakirjanikele, kuidas ta koduarestis olles toppis hõbepaberit jalavõru vahele, et see tema liikumisest märku ei annaks, ning pani mobiiltelefoni Mongooliasse sõitvasse bussi, et jälitajaid eksiteele viia. Sõprade abil hankis ta võltsdokumendid ja sai sõita Moskvasse, kus varjus Prantsusmaa saatkonda.

39aastane Barbereau rääkis, et tema üleelamised Irkutskis algasid kolm aastat tagasi, kui kümmekond meest ta teadmata põhjusel armutult läbi peksid. Seejärel olla tema arvutisse häkitud ja seal olnud fotod lekitatud sotsiaalmeediasse, kus algas kampaania tema kui pedofiili vastu. Ühel pildil lutsisid vahepeal Irkutskis venelannaga abiellunud Barbereau ja tema tütar teineteise pöidlaid, teisel olid alasti vannis.

Barbereau ise kinnitab, et mustamiskampaania peapõhjus oli hoopis see, et ta sõbrustas kohaliku linnapeaga, tuntud Putini-vastasega.