Merilin Taimre aka Paljas Porgand on elanud pikemat aega Austraalias ning leidnud enda jaoks tervisliku eluviisi pärast aastate pikkust toitumishäirete käes kannatamist. "Isegi kui ma armastan Eestit kogu südamest, siis oli Austraaliasse rännak mu elu üks parimaid otsuseid. Õppisin seal ennast armastama, oma “vigu” aktsepteerima ning hindama kui tähtis on hoida tervist ja läbi selle inimesena õide puhkeda," pajatab tegus naine oma blogi veergudel.

Otsid tervisealast nõustamist või tahad oma keha kähku vormi saada või hoopis fitnessiga tegeleda? No enivei, oled õiges kohas! Sinu eest on raske töö ära teinud üks Eestimaa tuntumaid fitnessi- ja toidublogijaid, Paljas Porgand , kes kannab edaspidi ka Õhtulehe veergudel sulle kõik parimad palad hõbekandikul ette!

Ja kui need stringikandjad ise teaks, kui rõve on spordisaalis, näiteks BodyPumpis nende taga olla, kui läbi trennipükste paistavad kükkide tegemisel nii paljad kannikad, kui lai peevahe. Kui te vaid teaksite kui paljud trennipüksid on pingulolekus, kükitamisel, ikka väga läbipaistvad...