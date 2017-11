Tänavusel, pisut sombusel isadepäeval leidis Telliskivi Loomelinnakus asuva Vaba Lava nelja seina vahel aset äärmiselt eksklusiivne üritus. Nimelt toimus esmakordselt suurseminar “Vaba Mehe Tee”, mis lubas pakkuda kõikidele meestele turvalist keskkonda, kus teiste murede ja elukogemuste kohta kuulates ehk endagi küsimustele vastuseid leida. Ohutu kogemuse tagamiseks suleti enne seminari algust suure saali uksed, et nende vahelt ei lipsaks läbi ühegi õrnema soo esindaja pilk – seminaril rääkisid ainult mehed ja seda ainult teistele meestele.

Leidsin istekoha tribüüni kõrgemal astmel ning viskasin meeldetuletuseks viimase pilgu päevakavale. Esinejate nimekirja uurides hoomasin äkitselt ühte sõna, mis pidevalt kordus: ettevõtja. Tõstsin pilgu nutitelefonilt ning heitsin pilgu ülejäänud publikule. Mitmesajapealisest meestesummast vaatasid vastu viisakates särkides ja viksitud kingades isandad, kellest nii mõnigi tundus omavat vähemalt kahte rahvusvahelist firmat. Kiirelt hakkasin mõtlema, kas olen ehk valesse seltskonda sattunud ning tõmbasin oma kapuutsiga dressipluusi hõlmad pisut koomale. Rolexit polnud samuti kusagilt võtta.

Peagi aga selgus, et esmamulje oli pisut petlik. Tõsi, Võrust pärit traktorist Vello end antud seltskonnas end ehk koduselt ei tunneks, ent meeste probleemid on niivõrd universaalsed, et kuuldud situatsioonidega suudab samastuda iga mehepurikas, olgu tema nimel kas tarvkvarafirma või hektarite kaupa põllumaad. Ilmekaks näiteks oli esimesena lavale astunud Urmas Sõõrumaa, kes kinnitas, et iga mees tunneb hirmu, eitagu ta seda kui palju tahes. Ka väitis ta end olevat seminariusku ning kirjeldas ühte varasemat kogemust, kus tal kästi oma hirmud endast padja kaudu välja peksta. Etteaste lõppedes väljus Urmas saalist reipal sammul ning seda ei saa talle pahaks panna, sest seitsme lapse isa jaoks on isadepäev tõenäoliselt üpriski tähtis ja tegus.