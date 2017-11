Riigikogu liige ja kultuuritegelane Hardi Volmer ütles ERRile, et imestab kolleeg Tiina Kangro Facebooki postituse, kus viimane nimetab Volmerit vaimseks värdjaks.

„Paistab, et olen hää kolleegi ootusi petnud. On küll nn boreaalse tusa aeg, aga tema raev on sedavõrd kirglik, et isegi silt on võetud varase kompartei sahtlist,“ ütleb, Volmer, viidates väljendile „moraalne värdjas“.

Volmeri sõnul on Kangro tema sõnu vääralt tõlgendanud. Ühtlasi ei näe Volmer põhjust saadikukohast loobuda. „Ma olen sinna valitud ja sealt võib ennast ka iga kell taandada, aga seda ei kavatse ma küll teha.“