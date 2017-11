Peterburi maantee lõik Virumaal Haljala ja Aaspere vahel on saanud telgjoonele tihedalt pikitud plastpostid. See on maanteeameti leiutis vabastamaks toda teelõiku tapjatee imagost. Möödasõidud olevat olnud ohtlikud, kuna ajuti jäänud vastutulevad autod teekumeruste taha nähtamatuks.

Kui praeguse lahenduse loojad polnud enne postide püstipanekut proovinud kuskil mujal sellisel teel sõita, siis mingu proovigu seda valmisehitatud teel, soovitatavalt pimedas ja vihmas, aga peatselt ka lumetuisus. Vastutuleva autovoolu esitulede vilkumine postiderivi vahelt. Postidest joonistuvad liikuvad varjud sinu sõidurajal. Postide kramplik silmaspidamine tõmbab tähelepanu eemale teepervelt, kus võivad liikuda ratturid ja jalakäijad. Postide virvarr paneb pimedas silmad ja pea valutama.

Sellist eksperimenti võiks harrastada heal juhul vaid valgustatud teelõikudel, kui sedagi. Maanteeameti loogika näib aga kõnelevat, et mida hullem lahendus, seda parem. Kui ka oli probleeme möödasõitudega, siis miks tänapäeval pidevast joonest tee keskel enam ühtäkki ei piisa?

Enne postide panekut polnud sel teelõigul aastajagu asfaldil mitte ühtegi teemärgistust ja kõik said ometigi hakkama. Puändiks on aga asjaolu, et valitsus on andnud selle lõigu neljarealiseks ehitamiseks 15 miljonit eurot ning 2019 hakatakse asjaga pihta. Kogu see postijama rajati ajutisena aastaks-paariks. Oleme ikka rikas riik.