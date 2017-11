Riigikaitse nõukogu kokkukutsumine presidendi poolt ID-kaardi turvariski tõttu mõjus halvaendelisena. Kui peaminister teavitas kogu rahvast isiklikult esmalt ID-kaardi avastatud probleemidest ning hiljem sertifikaatide peatamisest, siis presidendi sekkumisel võis karta mõne veel hullema uudise väljatulekut, mis vajab sedavõrd kõrgetasemelise organi kogunemist. Tagantjärele tarkusena tuleb öelda, et nõrgemanärvilistel jättis süda asjata lööke vahele, sest president oli võtnud enesele klassijuhataja rolli, et teatada ID-kaardi kriisi menetlemisest hindele 4+ ning seejärel kriis lahendatuks kuulutada. Nende sadade tuhandete kaardiomanike jaoks, kes on maadelnud sertifikaatide uuendamisega nii arvuti taga kui teenindustes järjekordades seistes võib presidendi poolt sedavõrd hea hinda panemine liiga optimistlikuna tunduda. Kui president nendib, et kutsus nõukogu kokku, kuna ei tahtnud head kriisi raisku lasta, siis sellisest suhtumisest ei pruugi rahvas aru saada. Tulla kokku pelgalt selleks, et ametnikud saaksid end kriisi paistel soojendades öelda üksteisele, kui osavalt nad seda kriisi lahendasid ning samal ajal pole enamik meist saanud oma kaarte endiselt korda teha, kuna riigi tehniline võimekus lihtsalt ei luba seda teha.

Küll aga on tõsi see, et kriisi ei tohi raisku lasta minna õppimise mõttes, et oleksime tulevikus analoogilisteks juhtumiteks paremini valmis. Presidendi antud hea hinne ei tähenda, et esitamata tuleks jätta ka ebamugavad ja nõudlikud küsimused.

Juba praegu saame öelda, et paar nädalat kestnud segaduse ja pahameeletormi peamiseks põhjuseks oli info halb jagamine. Kord kutsuti kõiki kaarte uuendama, siis soovitati seda mitte teha, siis öeldi, et tehke seda öösel, siis jälle, et ärge tehke seda üldse, sest süsteemid jooksevad kokku. Suur osa paanikast oli ebapädeva teavitustöö tagajärg. Me võime öelda aitähh ka probleemist teavitanud Tšehhi teadlastele, kuid peame ka iseendilt küsima, miks me ise seda eduka IT-rigina viga ei suutnud avastada ja lasime probleemil suureks paisuda. Senise mulje põhjal pole vigaste kiipide tootja meid lugupidamist väärivaks partneriks pidanud, jättes meid probleemidest teavitamata.